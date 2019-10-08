Ни мира, ни войны: кто сорвал развод войск в Донбассе
Киев признал срыв разведения сил в Донбассе
Киев заявил о срыве разведения войск в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с ДНР. МИД Украины объяснил это нарушением режима тишины, но при этом не уточнил, с чьей стороны. В то же время самопровозглашенные республики уже сообщили о выполнении своих обязательств в процессе разведения войск.
В Донбассе сорвалось запланированное на 7 октября разведение войск. Как объяснил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичом в Киеве, это произошло из-за срыва режима тишины.
Отвод вооружений должен был состояться в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), но, как сообщил Пристайко, за несколько дней до этого населенные пункты были обстреляны. При этом он не уточнил, какая сторона открыла огонь.
"Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - напомнил он.
Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены еще в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны - один из пунктов минских соглашений. К тому же, этого требует и подписанная 1 октября "формула Штайнмайера", которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что о таком голосовании можно будет говорить только после того, как будут решены вопросы обмена людей и разведения войск.
Изначально было запланировано, что украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса в течение 30 дней отведут силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, а также разберут фортификационные сооружения и разминируют территорию.
Процесс должен был происходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ. В понедельник стороны должны были передать наблюдателям информацию о местонахождении сил и средств и о том, куда их отведут. Само разведение было запланировано на 9 октября.
Как сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, представители региона передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе Золотого.
По его словам, в настоящее время представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), согласно утвержденному плану, проводит все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.
Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК также сообщило, что передало ОБСЕ информацию о начале процесса устранения нарушений на участке разведения сил и средств в Петровском.
"Сегодня в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон по реализации рамочного решения и согласованным планом-графиком, руководителем представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе была передана Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств народной милиции ДНР на участке разведения №3 в районе населенного пункта Петровское", - приводит это сообщение Донецкое агентство новостей.
В представительстве призвали украинскую сторону также передать аналогичное уведомление СММ ОБСЕ, после чего стороны должны подтвердить свою готовность к отводу сил и средств. В СЦКК отметили, что 9 октября стороны должны будут запустить сигнальные ракеты, уведомляющие о готовности к отводу. Затем они синхронно и зеркально начнут отводить обнаруженное вооружение и вооруженных лиц с обозначенного участка. Разведение должно продлиться три дня, указали в сообщении.
О том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом, еще 1 октября сообщал сам Владимир Зеленский.
На следующий день после этого министерство обороны Украины в своем фейсбуке сообщило, что ВСУ технически готовы к разведению сил в Петровском и Золотом.
Но именно 7 октября военные из состава украинского добровольческого полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела, организация запрещена в РФ) заняли в Донбассе село Золотое.
- заявил глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий.
Он утверждает, что "азовцев" позвали оборонять село сами местные жители. По его словам, бойцы полка пообещали не покидать свои позиции.
Лидия Мисник
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