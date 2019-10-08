Франция попросит союзников помочь в военных операциях в Африке

Франция надеется сформировать новую объединенную группу по специальным операциям в районе Сахеля (регион расположения Буркина-Фасо, Мали, Нигерии, Сенегала и других стран), задачи которой будут повторять цели аналогичных подразделений, действующих в Афганистане, сообщает AFP. Имеющихся сил европейских недостаточно для борьбы с джихадистами, а местные армейские подразделения не справляются и в целом доверия не вызывают.

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И даже если Парижу удастся убедить другие государства ЕС отправить в бой собственный спецназ, отмечается, что эти силы всё равно будут разбросаны по территориям пяти стран, на просторах, столь же больших, как и сама Европа. Тем не менее, Великобритания, Италия, Чешская Республика и Скандинавские страны имеют элитные подразделения, которые могут быть привлечены к подобной работе.

Эти люди находились бы под французским командованием, но, как и в любой коалиции, с "оговорками". Существуют ограничения, установленные разными странами в отношении того, в каких типах операций их войска могут принимать участие за границей

– рассказал AFP источник во французской армии.

Сообщается, что министерство обороны Эстонии уже стремится удвоить своё присутствие в миссии – в настоящее время страна Балтии предоставила полсотни своих солдат и офицеров. Дания также планирует отправить дополнительно два вертолета и до 70 военнослужащих.