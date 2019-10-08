Ученые определили пять возможных мест посадки на Венеру

Все они располагаются в Северном полушарии планеты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты совместной российско-американской рабочей группы по проекту "Венера-Д" определили пять потенциальных мест для приземления посадочного аппарата. Позже из них будет выбрано одно в районе Северного полушария Венеры, сообщила в понедельник журналистам Людмила Засова, заведующая лабораторией планетной спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ), соруководитель рабочей группы по этому проекту.

"Пять групп специалистов выбирают места посадки - для каждого места своя группа. Они предложат нам эти места посадки, и мы потом будем выбирать, какое нас удовлетворяет", - сказала Засова. По ее словам, все пять мест посадки специалисты выбрали в Северном полушарии Венеры, в высоких широтах. "Венера же вращается, а орбита стоит. У нас нет спутника, чтобы как-то варьировать орбиту, поэтому нам нужны высокие широты", - пояснила она.

Одной из задач миссии "Венера-Д" будет наблюдение за долгоживущими станциями, которые появятся на этой планете. "Например, американские долгоживущие станции будут работать от 60 до 120 дней", - сказала завлабораторией ИКИ РАН.

Научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил журналистам, что вторая тема, которая обсуждалась на заседаниях рабочей группы - это облачный слой Венеры. "Существует мнение о том, что там может быть какая-то микроорганическая жизнь. Обсуждалась научная аппаратура, которая это может зарегистрировать", - уточнил он.

По словам Зеленого, российские и американские специалисты продолжают работать по этому проекту и ждут официального решения Роскосмоса об открытии опытно-конструкторских работ по "Венере-Д". "Эта миссия в следующее десятилетие должна быть реализована", - добавил ученый.

Проект "Венера-Д"

Ранее Зеленый сообщал ТАСС о надеждах российских ученых на то, что Роскосмос начнет финансирование эскизного проекта совместной российско-американской программы "Венера-Д" в 2020 году. По его словам, эскизный проект стоит несколько сотен миллионов рублей и может быть готов через полтора-два года после начала финансирования.

Согласно совместному проекту, Россия должна будет создать посадочную станцию ("Венера-Д", где "Д" значит "долгоживущая"), а США должна дополнить миссию различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.

Планируется, что аппарат будет продолжать исследования Венеры, то есть изучать ее структуру, динамику нижней атмосферы, вулканизм и прочие процессы. С российской стороны проектом занимается ИКИ РАН и НПО имени С.А. Лавочкина. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, запустить миссию планируют в 2029 году.

Ранее замдиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей. По словам президента РАН Александра Сергеева, стоимость миссии может достигать $1 млрд.