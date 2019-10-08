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08.10.2019
Известия.ru

Лавров заявил о реализации Москвой контрактов на поставку оружия в Ирак

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Российская Федерация будет реализовывать контракты на поставку вооружений в Ирак. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", — цитирует высокопоставленного дипломата "РИА Новости".

По итогам переговоров с иракским коллегой в Багдаде Лавров напомнил, что в составе российской делегации есть руководители крупнейших российских госкомпаний, сотрудничающих с Ираком.

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Эрбиле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения", — цитирует министра "Интерфакс".

5 сентября Лавров в интервью "Известиям" оценил отношения Москвы и Вашингтона, перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а также рассказал о главных вызовах для человечества.

На вопрос о том, кого сегодня РФ может считать другом, а кто является откровенным противником, конкретных стран Лавров называть не стал.

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Страны
Ирак
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
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