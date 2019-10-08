Росгвардия показала, какие жетоны обяжут носить бойцов

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) обнародовала проект приказа директора Росгвардии, которым будет утвержден образец и описание нагрудного знака военнослужащего, или лица, проходящего службу в войсках нацгвардии РФ и имеющего специальное звание полиции.

О том, что росгвардейцам в скором времени планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца не так давно рассказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, приказ "Об утверждении образца и описании нагрудного знака" проходит этап согласований.

Согласно проекту приказа, нагрудный знак будет иметь персональный номер, по которому можно будет идентифицировать военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи по охране важных гособъектов и специальных грузов.

Отмечается, что нагрудный знак будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. На нем будет присутствовать накладка золотистого цвета в виде геральдического знака - эмблемы войск Росгвардии и накладки полукруглой формы серебристого цвета с кодом знака.

Надпись "Войска национальной гвардии РФ" будет выполнена в краповом цвете. Цвет, кстати, выбран неслучайно - именно такой окрас у беретов, которые выдают наиболее отличившимся военнослужащим Росгвардии (ранее Внутренних войск МВД) после прохождения специального экзамена. Элитных бойцов ведомства называют краповыми беретами.

Что касается шрифта нагрудного знака, то он немного вдавлен. Символы залиты эмалью также крапового цвета. Индивидуальный код, размещенный по центру нагрудного знака, представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр в нижнем ряду. Код будет содержать зашифрованную информацию о подразделении и о самом военнослужащем.

Крепиться нагрудный знак к обмундированию будет скрепкой, комбинированной с откидным креплением для пуговицы.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, а на сотрудников Росгвардии - нет. Притом, что служба выполняет многие задачи, которые ранее принадлежали органам полиции. При этом для введения в снаряжение нагрудного знака, по словам директора Росгвардии, предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей угрожали.

Стоит напомнить, что в конце сентября Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться.

Кроме того в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении в амуницию сотрудников Росгвардии дополнительного элемента - видеорегистраторов.

Иван Петров