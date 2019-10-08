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08.10.2019
Российская газета

Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов

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На учениях морской пехоты Тихоокеанского флота замечены транспортно-боевые вертолеты Ка-29. Эти винтокрылые машины считаются достаточно редкими - в разные годы их было выпущено менее 60 штук.

"Двадцать девятые" предназначались для базирования на знаменитых "носорогах" - больших десантных кораблях проекта 1174. Один такой гигант водоизмещением в 14000 тонн мог брать на борт 4 "вертушки".

Серийное производство было налажено в 1987 году в городе Кумертау (Башкортостан).

Вертолеты имеют соосную схему расположения несущих винтов. Максимальная взлетная масса -11 500 кг. Они способны перебрасывать в транспортной кабине до 16 полностью экипированных военнослужащих или 2 000 кг груза. Экипаж насчитывает два человека: пилот и штурман-оператор.

В качестве основного вооружения используется 7,62-мм пулемет, имеющий 4 ствола, его боекомплект - 1 800 патронов. Можно также установить 30-мм автоматическую пушку с 250 снарядами и подвесить контейнеры со спаренными 23-мм орудиями.

Управляемые ракеты комплекса "Штурм-В" (до 8 штук) поражают различные подвижные и стационарные цели на дистанции в 6 000 метров.

Имеется возможность применения неуправляемых средств поражения - это 80-мм ракеты (до 80 штук) или две авиационные бомбы.

Общая мощность двух двигателей - 4 500 л.с. Максимальная скорость - 280 км/ч. Дальность - 460 км.

В настоящее время вертолеты Ка-29 находятся на вооружении Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-29
Штурм
Проекты
БФ
Военные учения
ТОФ
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