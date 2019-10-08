Вашингтон и Афины расширяют военное сотрудничество

Союзнические отношения Греции и Соединённых Штатов переходят на новый этап. Британское издание The Gardian сообщает, что в минувшую субботу, 5 октября, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Майк Помпео подписали новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.

Помимо расширения американской базы Суда на острове Крит, бессрочный документ предусматривает предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис.

Американская бронетехника для вооружённых сил Греции Источник изображения: mod.mil.gr

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что новое соглашение направлено на стратегическое укрепление сотрудничества двух стран. Главным элементом укрепления военных связей министр назвал продление использования базы Суда. "Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу", — заявил Панайотопулос.

Соглашение об оборонном сотрудничестве Греции и США впервые было подписано в 1990 году. Согласно этому документу в Греции официально действовала одна американская база — Суда на острове Крит. Ежегодно греческий парламент утверждал продление соглашения на один год. Новое соглашение узаконивает размещение в Греции ещё трёх американских баз. Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Кроме того, известно, что в Александруполисе и Стефановикио планируется разместить ударные вертолёты.