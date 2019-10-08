Сдержать Россию: американские эксперты предложили свой план

В США разработан план по "сдерживанию" России в Черном море

В США в очередной раз заявили о необходимости сдерживания России в Черноморском регионе. На этот раз инициатива принадлежит экспертам правительственного аналитического центра. Они предложили развернуть системы ПВО и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, а также расширить учения НАТО в регионе. Весной аналогичные инициативы уже обсуждали в Североатлантическом альянсе.

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем официальном сайте доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Эксперты подготовили этот документ по итогам тематического семинара, который в конце марта прошел в румынском Бухаресте.

Авторы выразили обеспокоенность тем, что в последнее время российская сторона модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

Они назвали Черноморский регион центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. Эксперты обратили внимание на обострение напряженности в отношениях Турции с США и Евросоюзом, которое происходит на фоне завершения строительства газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" на юге страны.

К тому же, они напомнили об активности Москвы в Азовском море, где в последние полгода происходили задержания кораблей.

Как считают авторы доклада, чтобы противодействовать "растущему российскому влиянию" в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговые ракетные комплексы. Среди других предложений экспертов были расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

В последнее время Североатлантический альянс постоянно поднимает тему оказания противодействия "российской угрозе". Речь об этом шла еще в начале апреля. По итогам первой сессии НАТО на уровне глав МИД генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены организации согласовали "пакет мер" в Черном море, который предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на "поведение" России.

"Мы согласовали пакет мер, который улучшит нашу осведомленность о ситуации, увеличит поддержку Украине и Грузии в таких областях, как обучение морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией", - сообщил он.

Столтенберг рассказал, что участники встречи обсуждали дальнейшие действия альянса, которые могли бы повысить безопасность в Черноморском регионе. Генсек в очередной раз напомнил о присоединении Крыма Россией, назвав его "аннексией", и отметил, что для этого Москва применила силу и продолжает наращивать военную мощь по всему региону. При этом российская сторона регулярно подчеркивает, что полуостров вошел в состав страны законным путем в соответствии с международными соглашениями.

По словам Столтенберга, в момент его выступления одна из военно-морских групп НАТО патрулировала акваторию Черного моря и проводила учения с украинскими и грузинскими кораблями.

"Таким образом, мы сохраняем наше внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе", - пояснил он.

Днем ранее об этом "пакете мер" рассказала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Она заявила, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в черноморском регионе и назвала "абсолютно неприемлемым" задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей, а также удерживание под арестом моряков с этих судов. При этом Москва поясняет, что у российских пограничников не было иных вариантов поведения в данной ситуации, поскольку корабли незаконно пересекли госграницу РФ.

Хатчисон отметила, что в этом "пакете мер" будет, в том числе, наблюдение с воздуха и отправка большего числа кораблей стран НАТО в Черное море. "Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", - пояснила она.

Как отметила американский постпред, НАТО необходимо сделать так, чтобы обезопасить акваторию Черного моря для стран этого региона от "навязчивости России". Она обратила внимание, что российская сторона разместила вооружения в Крыму, и в очередной раз напомнила, что Вашингтон считает полуостров частью Украины. "И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, так же как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", - сказала постпред.

В России в то же время уверены, что "сдерживанием российской агрессии" НАТО лишь прикрывает свое присутствие у границ РФ.

Об этом в октябре прошлого года говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он обратил внимание, что в последнее время активность альянса у российских рубежей достигла небывалого уровня со времен "холодной войны". Министр отметил, что политика блока направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание, что НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе. "Только в этом [2018] году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", - отметил Шойгу.

Лидия Мисник