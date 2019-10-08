Сергей Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружений в Ирак

ЦАМТО, 7 октября. Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас общее мнение в необходимости выполнения решений межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", – заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.