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08.10.2019
Военное обозрение

В ВВС Индии заинтересованы в дооснащении Су-30МКИ новейшими системами РЭБ

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Главный маршал авиации индийских ВВС Ракеш Бхадаурия подтвердил информацию о том, что парк многоцелевых истребителей Су-30МКИ будет существенно обновляться.

Источник изображения: topwar.ru

По словам индийского маршала, речь идёт о заказе новых истребителей, а также о модернизации уже имеющихся. Так, предприятие индийского оборонно-промышленного комплекса Hindustan Aeronautics по российской лицензии построит 12 самолётов Су-30МКИ.

В отношении имеющихся на вооружении ВВС Индии истребителей такого типа запланированы следующие модернизационные процедуры: смена РЛС, дооснащение современными вооружениями (включая сверхзвуковые ракеты "БраМос" воздушного базирования). Дополнительно будет заменена авионика истребителя и установлено новое компьютерное обеспечение управления полётом и вооружениями.

Ракеш Бхадаурия:

Мы уже начали обстоятельные переговоры с Россией по этому проекту. Модернизация истребителей Су-30МКИ позволит расширить их боевые возможности.

Отдельно Бхадаурия подчеркнул, что Индию интересует дооснащение самолётов новейшими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечено, что это позволит повысить надёжность при выполнении операций.

Также маршал авиации Индии напомнил, что Нью-Дели закупит 21 истребитель МиГ-29 – в модернизированном варианте. Цена за единицу, прописанная в контракте, составляет примерно 32 млн долларов. В эту цену входит и гарантийное техническое обслуживание самолёта.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
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Dauria Aerospace
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ИТ
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