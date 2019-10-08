В США напомнили о "быстрейшей русской подлодке"

В 1969 году советский флот поразил американских военных новой и невероятно мощной подводной лодкой, которая в сравнении со своими аналогами имела непревзойденную скорость хода в 45 узлов и глубину погружения в 730 метров.

Источник изображения: https://army-news.ru/

Однако достигнуто это было большой ценой – высокой шумностью работы внутренних механизмов, которая делала из русской субмарины легкую цель. Об этом рассуждает западный эксперт Айэн Баллантайн.

Подводный болид

"Альфа" [советское обозначение – "Лира"] была огромным шагом вперед в проектировании подводных лодок

- отметил отставной командир подводной лодки Королевского флота Даг Литтлджонс, при этом, учитывая обозначенный недостаток, задавшийся вопросом "А в чем был смысл?"

Баллантайн описывает революционные черты "быстрейшей русской подлодки" в своих книгах, указывая, в частности, на обтекаемый, полностью титановый, корпус субмарины, который "один советский офицер сравнивал с дорогим произведением искусства или космическим кораблем".

С его слов, ЦРУ удалось довольно быстро определить возможности новой лодки, изучив металлолом с советского судомеханического завода, который (металлолом) каким-то невероятным образом оказался на переработке в Пенсильвании, и завербовав шпионов, осматривавших верфь. При этом некоторые американские разведчики сначала скептически отнеслись к тому, что "Альфе" суждено стать серийной ударной субмариной. Однако в начале 1970-х годов ЦРУ полностью осознало реальный расклад.

Они [субмарины "Лира"] были элитой подводных сил России. Неудивительно, ведь "Альфы", казалось, достигали технологического паритета с Западом и даже превосходили его

- поясняет Баллантайн.

Источник изображения: https://army-news.ru/

Бремя изъянов

Но у новых подлодок имелись серьезные недостатки. В качестве силовой установки использовались новые 155-мегаваттные ядерные реакторы с мощностью в 40 000 лошадиных сил, что "делало субмарины похожими на подводные гоночные автомобили".

Поразительный темп разгона позволил "Альфе" развивать скорость от 6 до 42 узлов всего за 120 секунд, но система охлаждения была чрезвычайно радикальной по своим технологиям и весьма опасной.

- считает эксперт.

Для справки: ПЛ этого типа использовали реакторы с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ), которые помогали снизить давление в системе. Но при этом жидкие металлы обладают способностью проникновения в поры графита.

Кроме того, с его слов, высокая скорость "создавала много шума". В бою с более медленной, менее глубоководной американской, французской или британской подводной лодкой, "Альфа" могла быстро уйти от вражеских торпед и нырнуть настолько глубоко, что давление раздавило бы выпущенные по ней боеприпасы. Но у нее никогда не было шанса нанести ответный удар.

Как только "Альфа" возвратиться на поле боя, она будет уничтожена из-за издаваемого при её работе шума

- указывает Баллантайн.

Служба данного типа субмарин была завершена 1996 году с выводом из состава флота седьмой АПЛ.