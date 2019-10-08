Российский зонд не нашел следов летнего выброса метана в атмосфере Марса

Тем не менее, ученые считают, что нет оснований сомневаться в более ранних наблюдениях, которые, напротив, нашли следы этого метана

ТАСС, 7 октября. Российский прибор ACS, который установлен на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO", не обнаружил следов метана в атмосфере Марса после неожиданного летнего выброса этого газа в кратере Гейл. Об этом заявил участник миссии Александр Трохимовский, выступая на 10-м Симпозиуме по Солнечной системе, который проходит в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"В июне этого года наши коллеги, работающие с марсоходом Curiosity, зафиксировали мощный выброс метана в кратере Гейл, где работает этот аппарат. Наши продолжающиеся наблюдения не зафиксировали никаких повышений в концентрации метана, превышающей предел чувствительности наших инструментов, ни во время выброса, ни через неделю после него", - отметил Трохимовский.

Его слова подтвердил заведующий лабораторией ИКИ РАН и один из научных руководителей миссии Олег Кораблев. По его словам, сейчас нет оснований сомневаться как в результате наблюдений марсохода Curiosity, так и сразу двух инструментов "ЭкзоМарса-TGO".

"Двадцать частей на миллион - очень мощный всплеск, и у нас нет никаких причин сомневаться в этих замерах, как и в данных, которые собирали наши европейские коллеги на зонде "Марс-Экспресс". Необходимо найти какое-то подходящее объяснение этому и понять, как такое может быть возможно. Многие коллеги сомневаются, что мы найдем подобное объяснение", - добавил Кораблев.

С другой стороны, во время этих выбросов ACS и европейский аппарат NoMAD зафиксировали несколько пока непонятных изменений в структуре и составе атмосферы Марса, которые, как предполагают ученые, могут быть связаны с этим событием.

Инструменты "ЭкзоМарс-TGO" пытаются раскрыть эту загадку, и уже сейчас можно предполагать, как отметил Трохимовский, что эти выбросы вряд ли были связаны с проявлениями марсианской геологической или вулканической активности. На это указывает то, что ACS не нашел никаких всплесков соединений хлора и серы в тот же момент, когда произошел выброс метана.

Загадка марсианского метана

Метан интересен ученым по нескольким причинам. С одной стороны, при определенных условиях его обнаружение на Марсе будет указывать на то, что в приповерхностных слоях недр планеты может существовать жизнь. С другой, его запасы могли сформироваться в прошлом в результате активности древних марсианских микробов, которые вымерли в далеком прошлом, или говорить о других особенностях его древней истории, потенциально связанных с его пригодностью к жизни в первые эпохи существования Солнечной системы.

Поиски следов метана на Марсе - одна из главных задач сразу нескольких активных миссий, которые изучают эту планету сегодня. В их число входят марсоход Curiosity, а также зонды "ЭкзоМарс-TGO" и "Марс-Экспресс", чьи инструменты совместно разработали российские и европейские ученые.

Марсоход NASA обнаружил первые следы метана еще в 2013 году, и после долгих споров и анализа данных с прибора PFS на борту "Марс-Экспресса" год назад ученые подтвердили, что эти выбросы действительно были. С другой стороны, длительные замеры "ЭкзоМарса-TGO", чувствительность которого гораздо выше, не подтвердили этого и указали на то, что метана в марсианской атмосферы фактически нет.

Буквально через несколько месяцев после того, как об этом заявили участники европейско-российской миссии, марсоход зафиксировал новый, гораздо более мощный всплеск метана. Его изучение и последующие выбросы такого рода, как надеются Кораблев и его коллеги, помогут прояснить природу этих событий и понять, куда исчезает марсианский метан и откуда он берется.