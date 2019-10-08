Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России за четыре года вернула под контроль правительства страны практически всю территорию арабской республики, основные силы террористов разгромлены, заявил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"За прошедшие четыре года в результате действий сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России под контроль правительства перешла практически вся территория республики", - сказал Фомин на открытии семинара по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций SWIRMO-2019.

При этом военачальник отметил, что "Российская Федерация не вмешивалась во внутрисирийский конфликт до тех пор, пока противники Сирии не стали задействовать для борьбы с законным правительством страны потенциал террористических формирований".

В 2015 году террористы "Исламского государства" (запрещено в РФ, - "ИФ") контролировали большую часть территории Сирийской Арабской Республики, напомнил Фомин.

"Российские военнослужащие оказывают помощь официальным сирийским властям в устранении террористической угрозы с 30 сентября 2015 года законно, в соответствии с требованиями ООН, на основе официального приглашения сирийского правительства", - напомнил замминистра обороны РФ.

Он подчеркнул, что это позволило сосредоточить основное внимание на вопросах политического урегулирования сирийского кризиса и решения гуманитарных задач, в том числе во взаимодействии с ООН, Международным комитетом Красного Креста, Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Как результат - созданы условия для работы Конституционного комитета Сирии, восстанавливается мирная жизнь, сирийские граждане, покинувшие свои дома, возвращаются на родину", - отметил Фомин.

Он рассказал, что у российского Центра по примирению враждующих сторон имеются прямые контакты с Региональным офисом МККК в Дамаске.