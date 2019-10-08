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08.10.2019
Российская газета

Пять лучших российских танков назвали в США

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Источник изображения: rg.ru

Список из пяти лучших российских танков опубликовало издание The National Interest. В него вошли лучшие боевые машины начиная с советских времен и заканчивая современностью.


Ожидаемо открывает рейтинг советская легенда - танк Т-34. Автор упоминает, что боевая машина дебютировала в 1940 году как результат модернизации серии легких колесно-гусеничных быстроходных танков БТ. В отличие от предшественников, Т-34 имел тяжелую броню 45-47 мм в передней части. При этом ранние модели были относительно легкими, обладали высокой степенью мобильности даже на бездорожье.

Вторым в списке следует семейство Т-54 и Т-55. В западных источниках эти танки зачастую упоминаются как Т-54/55 - так поступил и автор этой публикации. Он выделяет относительную простоту механики машины и легкость в эксплуатации, констатирует компактный дизайн с хорошим соотношением мощности и веса. "Семейство Т-54/55 недавно участвовало в боевых действиях в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке, что делает его одним из наиболее используемых танков из тех, что когда-либо выпускались", - говорится в статье.

Средний боевой танк семейства Т-90 в тексте сравнивается с Франкенштейном из-за того, что он, как пишет автор, унаследовал модернизированный корпус Т-72 и многие системы Т-80. В список лучших он был включен, в том числе, потому что является самым массовым танком третьего поколения в российской армии.

Проект перспективной боевой машины четвертого поколения - Т-95 - издание называет "возможно самым смертоносным российским танком". Автор говорит, что разработка должна была превзойти основные боевые танки НАТО и по броне, и по огневой мощи. Он пишет про лафетную компоновку танка, где 152-мм пушка ставится в необитаемой башне, а боекомплект располагается под ней. Впрочем, из-за секретности разработки большинство данных по танку относится к непроверенным.

Многие наработки Т-95 пригодились в создании главного российского танка нового поколения Т-14 "Армата", замкнувшего список лучших танков по версии издания. Как пишет автор, инновационные конструктивные особенности делают машину "самым смертоносным танком в мире". Он легок и компактен, "мощный 1500-литровый дизельный двигатель обеспечивает Т-14 невероятное соотношение мощности и веса". Также танк имеет трехуровневую защиту.

- Советский Союз, вероятно, выпустил больше танков, прошедших испытание в бою, чем какая-либо другая страна. Их конструкции были неидеальными, но простота и удобство эксплуатации сделали машины востребованными на мировом рынке, некоторые из них используются до сих пор,- заключает автор.


Мария Волкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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