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08.10.2019
Российская газета

Операция "Пик надежды": как ЦРУ выкрало Ми-25 из Чада

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Источник изображения: US Army/wikipedia.org

Военная техника СССР весьма высоко ценилась иностранными военными, поэтому они пытались заполучить ее различными способами. В июне 1988 года ЦРУ удалось выкрасть военный вертолет Ми-25 советского производства. Машина была брошена пилотами ВВС Ливии на авиабазе Уади-Дум во время войны с Чадом.

Экспортный вариант Ми-24 заинтересовал Пентагон из-за своих высоких летных характеристик и мощного вооружения.

"Модель Hind-D представляла большой интерес для США, поскольку в то время это был самый тяжелый боевой вертолет, и он имел возможности, о которых американские пилоты могли только мечтать", - пишет интернет-издание War is Boring.

В частности, советский вертолет, кроме мощного и разнообразного вооружения, мог нести в отдельной кабине восемь военнослужащих. Американскую разведку заинтересовало также уникальное бронирование Ми-25.

Власти Чада дали ЦРУ добро на проведение тайной операции, но не гарантировали безопасность. Дело в том, что ливийские военные все еще действовали в том районе. Кроме того, передача вертолета американцам могла стать причиной дипломатического скандала.

Время пребывания в Чаде американских военных было ограничено 67 часами. В операции под названием "Пик надежды" были задействованы два американских вертолета MH-47, пара самолетов С-130 Hercules и транспортник C-5 Galaxy. Всего 75 военнослужащих. С воздуха их прикрывали французские истребители Mirage F1.

Несколько месяцев ушли на подготовку американских пилотов из 160-го авиационного полка спецназначения, также известного как "Ночные охотники". Операция началась 10 июня 1988 года. Прибыв в Африку, несмотря на песчаную бурю, американские вертолеты пролетели под покровом ночи 490 морских миль (907 километров). С вертолета Ми-25 были сняты винты и другое оборудование, а потом его на внешней подвеске перевезли на аэродром столицы Чада - в Нджамену. Оттуда Ми-25 отправился в США.


Николай Грищенко

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