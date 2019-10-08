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08.10.2019
Интерфакс-АВН

Спецзатвор для защиты электронной оптики от разрушающих излучений изобрели в "Швабе"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Новый фотоприёмник, предназначенный для защиты оптико-электронных приборов (ОЭП) от помех, запатентовали специалисты НИИ "Полюс", сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе".

"Изобретение московского предприятия холдинга "Швабе" защищает ОЭП от внешних помех и разрушающих излучений. Это достигается за счет специального затвора", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Фотоприемное устройство (ФПУ) - полупроводниковый прибор, регистрирующий оптическое излучение и преобразующий оптический сигнал на входе в электрический - на выходе. Является центральной частью активных и пассивных ОЭП и служит для приема команд дистанционного управления в инфракрасном диапазоне.

Отмечается, что поскольку ОЭП применяются во всех областях народного хозяйства, изобретение специалистов НИИ "Полюс" (предприятие "Швабе") "имеет непосредственное отношение ко многим сферам профессиональной и повседневной жизни". "Это, в том числе, системы локации, связи, охраны и наблюдения, оборудования для научных исследований и управления дорожным движением", - сообщает пресс-служба.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов пояснил, что "от похожих разработок запатентованный фотоприемник отличает, в первую очередь, надежность и помехозащищенность в сложных условиях эксплуатации".

"Ближайшие аналоги - это фотоприемные устройства, не защищенные от внешних помех и разрушающих излучений, поэтому они подвержены сбоям в работе и риску выхода из строя. ФПУ по нашему изобретению гарантированно защищено от таких воздействий благодаря специальному миниатюрному электромеханическому затвору - управляемой шторке со светофильтром, которая устанавливается непосредственно перед фоточувствительным элементом ФПУ", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

Разработчики отмечают, что при введенной шторке ФПУ имеет минимальную чувствительность и может регистрировать оптические сигналы большой мощности, при отведенной шторке ФПУ работает в режиме максимальной чувствительности.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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