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08.10.2019
Военное обозрение

В Дании предложили платить компенсацию за "моральные страдания" участникам натовских операций

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В датской ассоциации права заявили о том, что необходимо коренным образом пересмотреть системы выплат компенсаций участникам военных миссий НАТО из числа датских военнослужащих. По последним сведениям, ветераны натовских операций не получали компенсаций "за моральные страдания".

Источник изображения: Минобороны Дании

В датской газете Berlingske приводится один из примеров того, когда участнику операции НАТО отказали в компенсации:

Босния, 1997 год. Старик (местный житель) копал землю лопатой, лопата наткнулась на мину. Раздался взрыв. Датский солдат изо всех старался помочь раненому старику, оказывая первую помощь. Но в итоге босниец скончался. Его жизнь не была спасена.

Далее рассказывается, какие моральные страдания этот случай причинил датскому военнослужащему. И таких "морально пострадавших" датских солдат и офицеров немало. При этом датские власти отказали им в выплате компенсаций. В ассоциации права предлагают подход изменить и выплачивать компенсации участникам операций не только за физические увечья и ранения, но и за "моральные травмы". При этом выплаты предложены произвести и за события двухдесятилетней давности.

Однако не говорится о том, а будут ли учитываться "датские моральные страдания", например, в случае с событиями апреля 1994 года, когда в ходе операции "Бёллебанк" танки "Леопард" датского батальона начали обстрел сербских подразделений, или октября 1994 года, когда датские военные наносили удары по сербским позициям близ Тузлы?

Нужно отметить, что сегодня датские военнослужащие в составе миссии НАТО находятся на территории Косово, а также на территории африканского государства Мали. Также военнослужащие Дании участвовали в операциях в Ираке и Афганистане. Возможно, и они заявят о моральных страданиях, если правительство страны решит выплачивать компенсации.

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Страны
Афганистан
БиГ
Дания
Ирак
Мали
Сербия
Проекты
NATO
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