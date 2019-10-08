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08.10.2019
Военное обозрение

NI: авианосцы СССР были грозными, но не слишком удачными

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В разгаре холодной войны Советский Союз построил ряд уникальных авианосцев, в итоге принесших мало пользы по причине своей чрезмерной "мультизадачности", пишет военный эксперт Кайл Мизоками на сайте The National Interest.

Источник изображения: topwar.ru

Авианосцы класса "Киев" (проект 1143 "Кречет" - советская классификация) стали своеобразным детищем адмирала Сергея Горшкова и выполняли сразу две функции.

Автор считает их грозными, "но не слишком удачными" боевыми кораблями.

Во-первых, они обороняли сам Советский Союз от американских подводных лодок с баллистическими ракетами. Появление подобного рода оружия вынудило русских моряков отодвигать зону безопасности прочь от родных берегов, что привело к необходимости строительства флота, соответствующего такой грандиозной задаче.

Во-вторых, функция могучих военно-морских сил – проецирование силы в странах третьего мира, так как все больше государств попадали на советскую сферу влияния, обеспечивая СССР доступными портами в самых разных регионах. Куба, Вьетнам, Ангола, Сирия, Египет, Йемен, Ливия, Эфиопия и Сомали – все они давали береговую опору ВМФ для демонстрации "социалистического братства".

Если бы Советский Союз хотел сохранить и даже расширить сеть зарубежных союзников, ему потребовались бы военно-морские силы, укомплектованные серьёзными кораблями, способными посещать таких сателлитов и участвовать в заметных демонстрациях поддержки.

Спорное решение

Четыре новейших авианосца стали частью крупной кораблестроительной программы, предназначенной для выполнения обеих задач: и в плане противодействия американцам на море, и для поддержки дружественных стран. В 1975 году появился авианесущий гигант "Киев", за ним последовали однотипные могучие исполины: "Минск", "Новороссийск" и "Баку".

Данные корабли, как отмечается в тексте, представляли собой смесь двух концепций: "передняя часть напоминала ракетный крейсер, а остальная – авианосец". Отдельно работавшие, авиационная и ракетная составляющие были более чем грозной силой.

Распад Советского Союза оставил корабли в собственности РФ, которая вынуждена была списать всю серию. Авианосцы, аналогичные знаменитому "Киеву", стали амбициозной попыткой дать России мощный инструмент, способный уничтожать аналогичные американские корабли, одновременно выслеживая подводные лодки, представляющие угрозу для страны. Однако корабли, которые сочетают в себе два разных типа, как показал ранее японский авианосец периода Второй мировой войны "Исэ", обычно не слишком-то удачны в выполнении задач по обоим профилям, делает в итоге вывод автор статьи.

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Система наблюдения "Ратник"
Талисман
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1143 Кречет
Авианосец
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