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08.10.2019
Известия.ru

В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Разделы: Флот
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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море. Как пишет "РИА Новости" 7 октября, в документе говорится о необходимости сдерживания России в этом регионе с помощью размещения ПВО в Восточной Европе.

Так, авторы отмечают, что в последнее время Россия заметно модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. В связи с этим в документе предлагается развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии.

Также предлагается расширить учения НАТО и содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины и Грузии, пишет "Газета.ру".

При этом авторы отмечают, что не все страны Черноморского региона разделяют политику США и НАТО в отношении сдерживания "влияния" России, поэтому выработать единую западную стратегию будет непросто.

Москва неоднократно отмечала, что страны НАТО выдумывают "российскую угрозу" для наращивания сил вблизи РФ. В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил о напряженной ситуации у западных границ страны, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров целью расширения альянса называл намерение "окружить Россию".

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