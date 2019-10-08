США заметили сокращение ядерного арсенала России

В период с марта по сентябрь 2019 года Россия сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а США – наоборот, нарастили на 11, свидетельствуют данные Госдепартамента.

И Россия, и США, на которые, по данным СИПРИ, приходится более 90% мирового ядерного арсенала, не выходят за рамки соглашения СНВ-3, передает РИА "Новости".

Так, согласно данным Госдепа, на 1 сентября у России было 513 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (для сравнения, в марте – 524), у США – 668 (656).

У России на этих носителях располагалось 1 тыс. 426 боеголовок (1 тыс. 461 в марте), у Соединенных Штатов – 1 тыс. 376 (1 тыс. 365).

Кроме того, российские Вооруженные силы располагали 757 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (760), а США – 800 (этот показатель с марта не изменился).

Россия и США ведут взаимный мониторинг ядерных арсеналов в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1 тыс. 550 боеголовками и 800 пусковыми установками.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. При этом теперь уже бывший советник президента США Джон Болтон заявлял, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), скорее всего, не будет продлен.

Ольга Никитина