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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США заметили сокращение ядерного арсенала России

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БР СС-19
Инженер осматривает двигатель межконтинентальной баллистической ракеты СС-19.
Источник изображения: AP Photo, Efrem Lukatsky, File

В период с марта по сентябрь 2019 года Россия сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а США – наоборот, нарастили на 11, свидетельствуют данные Госдепартамента.

И Россия, и США, на которые, по данным СИПРИ, приходится более 90% мирового ядерного арсенала, не выходят за рамки соглашения СНВ-3, передает РИА "Новости".

Так, согласно данным Госдепа, на 1 сентября у России было 513 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (для сравнения, в марте – 524), у США – 668 (656).

У России на этих носителях располагалось 1 тыс. 426 боеголовок (1 тыс. 461 в марте), у Соединенных Штатов – 1 тыс. 376 (1 тыс. 365).

Кроме того, российские Вооруженные силы располагали 757 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (760), а США – 800 (этот показатель с марта не изменился).

Россия и США ведут взаимный мониторинг ядерных арсеналов в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1 тыс. 550 боеголовками и 800 пусковыми установками.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. При этом теперь уже бывший советник президента США Джон Болтон заявлял, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), скорее всего, не будет продлен.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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СНВ-3
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