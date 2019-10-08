Эксперт оценил американские данные о танковом превосходстве России над НАТО

"Американские журналисты, видимо посчитали с учетом всех запасов российских танков, которые находятся на хранении", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров, комментируя данные американских журналистов, согласно которым число танков у России превышает количество боевых машин всех стран НАТО.

"У нас еще со времен СССР остались большие запасы устаревших танков, которые сейчас уже не нужны, но общее количество они повышают, что и дает вот такие внушительные цифры", – отметил независимый военный эксперт Антон Лавров.

По его словам, количество танков, реально находящихся в войсках, в боевых частях армии Российской Федерации естественно намного меньше, чем у НАТО.

"В тоже время, за последние годы было модернизировано большое количество российских танков. Они были доведены до соответствующего уровню НАТО состояния. Так что современным натовским боевым машинам Росси есть чем ответить. Тем более, у Альянса далеко не все танки, стоящие на вооружении, самых последних модификаций", – отметил Антон Лавров.

Схожего мнения придерживается и генерал-полковник в отставке, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев. Он назвал данные, приведенные в исследовании американских журналистов "враньем".

"Это неправда, – сказал газете ВЗГЛЯД Маев. – У Североатлантического альянса сейчас танков больше. Может быть в период СССР такое соотношение и имело место, но сейчас не так".

Что касается оценки боевой мощи то прямое сравнение российских и натовских танков провести нельзя, отметил собеседник.

"Это будет некорректно. Если взять предысторию, то, например, российский танк Т-62 создавался против американского М-60 и немецкого "Леопард-1". Более современные российские машины Т-72 и Т-80 способны эффективно противостоять представителям нового поколения танков "Абрамс" и "Леопард-2". Если говорить обобщено, то в целом, танки отечественного производства Т-80, Т-72Б3 и Т-90 "Владимир", безусловно, сопоставимы по возможностям и оснащению с теми машинами, которые сегодня находятся на вооружении НАТО", – подтвердил Сергей Маев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнили число танков у России и стран НАТО. Как пишет We Are The Mighty, у России есть около 22 тысяч танков. Европейские страны НАТО обладают примерно 11 тысяч таких машин. Если добавить танки США и Канады, то у НАТО наберется 18 тысяч танков, говорится в исследовании.

Иван Абакумов