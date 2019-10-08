Самые большие и мощные пушки в истории

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире – 203-миллиметровой 2С7М. "Малка", как ее еще называют – наследница легендарного "Пиона", безбашенной установки, которая до сих пор остается одним из самых мощных артиллерийских орудий на планете.