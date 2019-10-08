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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Самые большие и мощные пушки в истории

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203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка"
203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка".
Источник изображения: Министерство обороны РФ


В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире – 203-миллиметровой 2С7М. "Малка", как ее еще называют – наследница легендарного "Пиона", безбашенной установки, которая до сих пор остается одним из самых мощных артиллерийских орудий на планете.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
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