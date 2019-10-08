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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Аналитики американского правительственного исследовательского центра RAND Corporation предложили развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии в целях борьбы с "влиянием" России в Черноморском регионе.

"Повышению эффективности сдерживания в [Черноморском] регионе могли бы способствовать развертывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, расширение учений НАТО и дальнейшее оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала", – передает RT содержание доклада.

Запад должен более успешно противодействовать "дезинформационным кампаниям, негативному влиянию и гибридным угрозам" со стороны России, говорится в докладе.

В аналитическом центре отметили, что стремления блока НАТО зачастую не совпадают с интересами стран Черноморского региона. Это, в свою очередь, "затрудняет выработку единой и прочной стратегии стран Запада по противодействию вредоносному влиянию и запугиванию со стороны России в этом регионе", говорится в документе.

В RAND полагают, что российская стратегия в регионе направлена на то, чтобы за счет постепенного наращивания влияния превратить Черное и Азовское моря во внутренние воды, "где Россия получит такую же свободу действий, какую она обеспечила себе в Каспийском море".

Как отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, стратегия Запада направлена на создание рядом с Россией линии из враждебных государств. По его словам, в интересах России – обеспечить стабильность и благополучие Черноморского региона.

Со своей стороны военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что действия Соединенных Штатов и НАТО носят провокационный характер для Черноморского региона и отношений с Россией.

"Береговые комплексы, которые будут прикрывать и небо, и определенную территорию акватории Черного моря, должны обеспечить некую надежность возможных провокаций, возможных действий возрастания напряженности вокруг наших границ", – подчеркнул эксперт.

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation не впервые оказывается в центре внимания. Ранее широко обсуждались выводы его аналитиков, согласно которым США потерпят поражение в локальных войнах с Россией и Китаем.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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1 комментарий
№1
08.10.2019 08:30
А почему Россия не переходит к сдерживанию США в Мексиканском заливе, или Куба нам уже не друг после того как им  30 млрд. ДОЛЛАРОВ госдолга списали.

Что мешает проводить там  совместные учения авиации и флота с Кубой, Венесуэллой, Никарагуа...
0
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