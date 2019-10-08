В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе

Аналитики американского правительственного исследовательского центра RAND Corporation предложили развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии в целях борьбы с "влиянием" России в Черноморском регионе.

"Повышению эффективности сдерживания в [Черноморском] регионе могли бы способствовать развертывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, расширение учений НАТО и дальнейшее оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала", – передает RT содержание доклада.

Запад должен более успешно противодействовать "дезинформационным кампаниям, негативному влиянию и гибридным угрозам" со стороны России, говорится в докладе.

В аналитическом центре отметили, что стремления блока НАТО зачастую не совпадают с интересами стран Черноморского региона. Это, в свою очередь, "затрудняет выработку единой и прочной стратегии стран Запада по противодействию вредоносному влиянию и запугиванию со стороны России в этом регионе", говорится в документе.

В RAND полагают, что российская стратегия в регионе направлена на то, чтобы за счет постепенного наращивания влияния превратить Черное и Азовское моря во внутренние воды, "где Россия получит такую же свободу действий, какую она обеспечила себе в Каспийском море".

Как отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, стратегия Запада направлена на создание рядом с Россией линии из враждебных государств. По его словам, в интересах России – обеспечить стабильность и благополучие Черноморского региона.

Со своей стороны военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что действия Соединенных Штатов и НАТО носят провокационный характер для Черноморского региона и отношений с Россией.

"Береговые комплексы, которые будут прикрывать и небо, и определенную территорию акватории Черного моря, должны обеспечить некую надежность возможных провокаций, возможных действий возрастания напряженности вокруг наших границ", – подчеркнул эксперт.

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation не впервые оказывается в центре внимания. Ранее широко обсуждались выводы его аналитиков, согласно которым США потерпят поражение в локальных войнах с Россией и Китаем.

Ольга Никитина