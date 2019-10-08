Эрдоган заявил о желании решить вопрос с покупкой F-35

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в следующем месяце и прийти к конкретному решению по вопросу поставок истребителей пятого поколения F-35. О этом рассказал сам турецкий лидер в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию.

"С высокой долей вероятности в первой половине следующего месяце мы нанесем визит в Вашингтон. У нас будет возможность обсудить [с Трампом] двусторонние отношения и развитие событий в регионе. На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс. Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению", – передает ТАСС слова Эрдогана.

Он напомнил также, что Анкара продолжает "производить выплаты в рамках договора" по поставкам Турции американских истребителей.

"Мы не прерываем наши платежи. Мы уже выплатили 1,4 млрд долларов. В этой связи мы обсудим эту тему", – добавил президент Турции.

Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Напомним, 17 сентября замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что США намерены призвать Турцию закупить их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.

Дмитрий Зубарев