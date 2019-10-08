США выводят, а Турция вводит - Сирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, США приступили к отводу войск после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

"Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент", - сказал Эрдоган. Накануне он заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Позднее в Белом доме заявили, что американские Вооружённые силы не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.