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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

США выводят, а Турция вводит - Сирия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, США приступили к отводу войск после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

"Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент", - сказал Эрдоган. Накануне он заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Позднее в Белом доме заявили, что американские Вооружённые силы не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.

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Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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