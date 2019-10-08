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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

ВМС США попрощались с последним "Шершнем"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский флот окончательно распрощался с истребителями Hornet.

На авиабазе Oceana (штат Вирджиния) прошла торжественная церемония списания последнего F/A-18C Hornet военно-морских сил США, сообщает Warspot со ссылкой на портал navaltoday.com.

Истребитель с бортовым номером 300 принадлежал 106-й истребительной эскадрилье (106 Strike Fighter Squadron), базирующейся в Сесил-Филд (штат Флорида). В ходе церемонии прощания F/A-18C Hornet в сопровождении трех F/A-18F Super Hornets совершил прощальный полет, после чего отправился на слом. При этом истребители F/A-18C Hornet продолжает использовать Корпус морской пехоты США, который даже проводит их модернизацию.

Палубный истребитель F/A-18 был разработан компанией McDonnel Douglas в 70-е годы и позже неоднократно модернизировался. Всего за время производства выпущено около 2000 истребителей Hornet, которые состоят на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также армий Австралии, Испании, Канады и других стран. В конце 90-х годов ВМС США начали получать глубоко модернизированную версию истребителя F/A-18, более известного как Super Hornet.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Канада
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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