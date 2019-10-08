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08.10.2019
Российская газета

Летчик Балтфлота рассказал о перехватах самолетов-разведчиков НАТО

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Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

Летчики истребительной авиации Балтийского флота поднимаются в небо для перехвата иностранных самолетов-разведчиков с каждым годом все чаще. Гвардии капитан Дмитрий Чащин, награжденный медалью Нестерова, более ста раз уже вылетал на перехват иностранных военных воздушных судов.

Об этом он рассказал газете "Красная звезда". В интервью отметил, что допуск в августе 2015 года к несению дежурства по охране воздушных рубежей России стал для него определенным этапом в профессиональном становлении. Особенно заполнился первый полет по перехвату самолета-разведчика RC-135. До этого он никогда иностранных военных самолетов не видел, на авиасалонах не бывал. Впервые встретился накоротке над водами Балтийского моря. Сопровождал его часа полтора.

Бывали в его практике и неспокойные дежурства, когда за половину суток приходилось подниматься в небо не один раз или сопровождать с другими военными летчиками сразу несколько самолетов НАТО. Так было с тремя патрульными самолетами Challenger и одним дальним беспилотным разведчиком Global Hawk.

Встречался Дмитрий Чащин и со стратегическим бомбардировщиком B-52. Он шел над нейтральными водами вдоль шведской границы. Лететь в район перехвата пришлось на скорости в два Маха - примерно 2400 километров в час.

- Увидел B-52 издалека, подошел поближе, - вспоминает Дмитрий Чащин. - Размер бомбардировщика, конечно, впечатлил. Огромный самолет. Изучил подвески, зафиксировал бортовой номер, доложил по команде.

Запомнился гвардии капитану и перехват шведского авиационного комплекса ДРЛО S-100B Argus. Этот небольшой винтовой самолет в зоне ответственности авиации Балтийского флота появляется нечасто, а перехват S-100B Argus - и вовсе редкость.

Как добавил Дмитрий Чащин, дежурные силы истребительной авиации Балтийского флота поднимаются в небо с каждым годом все чаще. Представители стран НАТО проявляют большой интерес к региону.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
Au-30
B-52
Global Hawk
KC-135
Проекты
NATO
БФ
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