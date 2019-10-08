Слишком много танков: в США увидели силу России

В США сравнили количество танков России и стран НАТО

У России больше всего в мире танков - их число сопоставимо с общим танковым парком НАТО, пишут американские СМИ. Европейские страны-участницы альянса располагают 11 тыс. танков, США и Канада вместе - 18 тыс. Российские Сухопутные силы имеют в распоряжении 22 тыс. танков разных классов.

Вооруженные силы России располагают самым большим количеством танков в мире. На этот факт обращает внимание американский портал We Are Mighty со ссылкой на данные Global Firepower.

Мощь российских бронетанковых сил сопоставима с общим количеством танков, имеющихся в распоряжении всех стран-членов НАТО.

Россия располагает около 22 тыс. танков, в то время как США и Канада совокупно имеют 18 тыс. единиц тяжело бронированной боевой техники. Страны Европы, входящие в НАТО, в своем распоряжении имеют 11 тыс. танков - причем больше всего танков у Турции (около 3,2 тыс. единиц).

В конце декабря прошлого года эксперт Уильям Флэнниган заявил изданию The National Interest, что новейший российский танк Т-14 "Армата" значительно превосходит "устаревшие" танки США и Великобритании - M1A2 Abrams и Challenger 2.

По мнению Флэннигана, устаревшие модели уступают российскому танку в "живучести", так как для поддержания должной защиты им необходимы дополнительные средства, которые увеличивают их массу.

Кроме того, эксперт обратил внимание на комплекс активной защиты, который не используется в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2, и на оснащенность танка многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

Неделю назад экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон заявил, что США могут потерять мировое господство или даже прекратить свое существование, если не поймут, что Россия является главной угрозой их национальной безопасности.

На страницах газеты The Washington Times Томпсон заявил, что боеспособность российского государства значительно повысилась, и Россия уже не является "раздробленным образованием, которым она была после развала СССР".

Он также напомнил, что российские военные научились "находить и уничтожать" спутники США в космосе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны альянса повышают расходы на оборону из-за России. По его словам, члены военного блока делают это не для того, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, который ранее требовал в ультимативной форме нарастить расходы на оборону от союзников по НАТО. "Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах", - заявил Столтенберг.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пояснил, что "российская угроза" является выдумкой со стороны Запада.

"НАТО нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого-то сплачиваться. Против России - это хорошо, крупнейшая ядерная держава", - подчеркнул Путин.

Возвращаясь к танкам, стоит отметить, что сейчас производство этих боевых машин в США оказалось в упадке. Выпуск модернизированных танков Abrams на заводе в Лиме упал до одной единицы в месяц, и в сухопутных войсках ВС США всерьез рассматривали возможность отказа от этого завода в принципе, - по сути, единственного национального предприятия, способного к производству главной ударной силы сухопутных войск - основных боевых танков.

Производство танков серии М1 Abrams (М1А2 SEP) на этом предприятии было прекращено для армии США в 2001 году, а для экспорта (M1A2 в Кувейт и Саудовскую Аравию) - еще в 1995 году.

Президент США Дональд Трамп однако решил изменить ситуацию - он увеличил финансирование для модернизации танка Abrams более чем на $2 млрд в бюджетной заявке Пентагона 2020 года.

Военный эксперт Виктор Мураховский ранее рассказал "Газете.Ru", что Россия - единственная страна, создавшая в последнее время новый основной боевой танк - Т-14 "Армата".

Кроме того, есть заказы на модернизацию танков предыдущего поколения - модификации Т-90АМ и Т-80БВМ. Модернизация танков семейства Т-72 идет в больших масштабах - Вооруженные силы получают их более 100 единиц ежегодно уже на протяжении нескольких последних лет.

Стоимость танков при этом растет быстрее, чем их боевая эффективность, отметил Мураховский.

Советские бронетанковые силы к 1987 году насчитывали около 55 тыс. танков. В 1990 году власти СССР решили сократить количество танков до 13 тыс. единиц. Возможность советского танкового броска "на Лиссабон" через всю Европу в годы "холодной войны" сильно беспокоила западных военных и политиков.

Иван Апулеев