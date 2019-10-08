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08.10.2019
ИноСМИ

Der Spiegel (Германия): США проведут гигантские учения у российских границ

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Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса
Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

США планируют наиболее масштабную переброску войск в Европу за 25 лет. Речь идет о военных учениях "Защитник-2020", в которых будут задействованы 37 тысяч солдат. Военных перебросят в Польшу и страны Балтии. Ряд немецких политиков уже раскритиковали планы американцев: России неизбежно придется отреагировать.

США планируют наиболее масштабную переброску войск в Европу за 25 лет. Речь идет о военных учениях "Защитник-2020" (Defender 2020).

В учениях будут задействованы 37 тысяч солдат, как сообщили представители вооруженных сил США в Европе, по информации журнала "Шпигель".

Военные будут переброшены в Польшу и страны Балтии. Цель учений, по словам американского источника, - повышение боеготовности стран НАТО и тренировка способности сдерживать потенциальных противников.

В учениях поучаствуют 19 стран.

Левая партия Германии уже раскритиковала планы НАТО. "Эти учения вызовут реакцию российской стороны, и это неизбежно приведет к дальнейшей эскалации, - заявил немецкий политик Александр Ной. - По-видимому, слова "деэскалация" в словаре НАТО больше нет".

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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