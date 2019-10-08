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08.10.2019
ЦАМТО

ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"

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Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ЦАМТО, 7 октября. Тестирование космического аппарата нового поколения "ГЛОНАСС-К", которое проводились в рамках запланированной программы летных испытаний, завершено.

Комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником завершатся в первом полугодии 2020 года.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "ГЛОНАСС-М" и 2 "ГЛОНАСС-К"), из которых 22 работает по целевому назначению, 2 находятся в орбитальном резерве, 1 – на этапе летных испытаний и 2 – на техническом обслуживании.

Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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