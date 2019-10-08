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08.10.2019
Военное обозрение

Плотину "возрождения Эфиопии" решили прикрыть российским и советским оружием

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На фоне ожидаемого провала переговоров с Египтом насчет строительства плотины "Великого возрождения Эфиопии" министр обороны страны нанес визит на объекты ВВС и ПВО, отвечающие за ее защиту.

Источник изображения: https://www.facebook.com/Ethiopiaanews

Каир высказывает крайнее беспокойство в связи с развернувшейся стройкой, так как полагает, что плотина в состоянии перекрыть доступ к водным ресурсам Нила. В связи с этим уже в Эфиопии не исключают возможного удара по ГЭС, которая уже в следующем году должна начать выдавать 750 МВт из запланированных 6,45 ГВт.

Как видно из материалов, отснятых во время командировки главы военного ведомства, ставка при обороне сооружения делается на истребители Су-27 (производства РФ) и ударные вертолеты Ми-24, которые передавались Эфиопии еще в советскую эпоху.

Однако от взоров фотографа ускользнули другие системы, играющие важнейшую роль в обеспечении противовоздушной обороны. Новейшим изделием, находящимся на вооружении этой страны, являются ЗРПК "Панцирь-С". В диапазоне средней дальности плотину прикрывают комплексы С-75 и С-125. Ранее информация о поставках "Панцирей" в Эфиопию публиковалась с пометкой "возможно". Теперь СМИ Эфиопии пишут о том, что ЗРПК стоит на вооружении армии страны.

Комплексы С-125 прошли глубокую модернизацию на Украине. Если до улучшения ЗРК вел стрельбу на дистанции до 33 км, то после "апгрейда" она была увеличена до 45 км. Приданные системе ракеты 5В27Д получили активную головку самонаведения. В итоге С-125 вплотную приблизился к характеристикам "Бука", будучи существенно дешевле.

Источник изображения: https://www.facebook.com/Ethiopiaanews

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Страны
Египет
Россия
Украина
Эфиопия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-24
С-125
С-75
Су-27
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