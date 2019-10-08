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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

В Москве на международном семинаре научат "правильно вести войну"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Семинар по международным правилам проведения военных операций SWIRMO-2019 начинает свою работу в подмосковном парке "Патриот", впервые мероприятие проходит на территории России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Семинар проводится совместно Минобороны России и Международным Комитетом Красного Креста в соответствии с договоренностью между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером", - сообщили в военном ведомстве. 

SWIRMO является основным образовательным форумом для старших и высших офицеров по правилам ведения войны, добавили в российском оборонном ведомстве.

В форуме участвуют 140 делегатов из 70 государств, а также представители четырех международных организаций. В рамках мероприятия в Москву прибудут президент МККК Петер Маурер, директор управления международного права и политики МККК Хелен Дарэм, и директор регионального управления МККК по Восточной Европе и Центральной Азии Мартин Шупп.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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