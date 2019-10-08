Войти
08.10.2019
Российская газета

Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

543
1
0
Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Три тысячи военнослужащих Восточного военного округа впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры на учениях, стартовавших в Хабаровском крае. Они проходят на полигоне Князе-Волконский.

Особое внимание в рамках тренировки уделят межвидовому взаимодействию и применению приемов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов.

"Во время учения впервые будут отработаны приемы маскировки подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Для этого на полигоне установят знаки, обозначающие, к примеру, населенный пункт или дачный участок, которого нет на карте. Именно под такие объекты замаскируются военнослужащие.

Кроме этого, подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают контратаку. Помогать им будут беспилотники и вертолеты армейской авиации. Поддержат огнем наступающих около 350 единиц техники: танки Т-72Б, БМП-2, САУ "Гвоздика", ЗСУ "Шилка", минометы комплекса "Сани", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы. Выступят против условного врага и расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС -17 "Пламя". С воздуха удары нанесут вертолеты Ка-52 "Аллигатор".


Юлия Гарднер (Хабаровск)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
БМП-2
Гвоздика
Град РСЗО
Ка-52
РПГ-7
Т-72
Т-72Б
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
08.10.2019
На учениях под Хабаровском силы и средства маскируют под сельхозобъекты
08.10.2019
Военнослужащие ВВО впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства
03.12.2018
Дальний и беззащитный восток
28.08.2017
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
1 комментарий
№1
08.10.2019 01:07
Цитата, q
подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры",
Если подобные провокации будут продолжатся, то на поле выйдут сеялки, веялки а также косилки и молотилки.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 09:17
  • 2
В США уравняли С-400 и Patriot
  • 08.10 08:53
  • 1
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 08:30
  • 1
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
  • 08.10 02:07
  • 2
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 08.10 01:32
  • 14
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 01:07
  • 1
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
  • 08.10 01:04
  • 11
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 01:00
  • 8
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 08.10 00:08
  • 88
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 07.10 23:04
  • 37
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 22:50
  • 8
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД
  • 07.10 22:09
  • 9
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 07.10 20:13
  • 2
Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете
  • 07.10 18:48
  • 114
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 07.10 18:15
  • 1
Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев