На Западе новейший китайский УДК назвали "ответом" французским "Мистралям"

На Западе оценили новейший китайский универсальный десантный корабль (УДК), который несколько дней назад официально вошёл в состав военно-морских сил НОАК. Речь идёт об УДК Type 075, который был спущен на воду с одновременным вводом в состав ВМС 25 сентября на верфи Шанхая.

Источник изображения: CCTV 1

На западных информационных ресурсах отмечают, что Type 075 – это "китайский ответ французским "Мистралям". Например, в США пишут о том, что китайские военно-морские силы будут использовать УДК-вертолётоносцы этого проекта для "выполнения операций в районе спорных островов". Это архипелаги Спратли и Дяоюйдао (Сенкаку).

В китайских СМИ тем временем озвучили некоторые характеристики своего новейшего УДК. Сообщается, что корабль способен перевозить до 1,6 тысяч военнослужащих, включая морской десант. Также на его борту можно разместить несколько единиц десантных катеров и плавающей бронетехники. Type 075 способен разместить около 30 вертолётов. При этом не скрывается, что в будущем такие УДК могут быть использованы для носителей истребителей с вертикальными взлётом-посадкой.

Стоит отметить, что в китайских СМИ было заявлено, что полное водоизмещение новейшего УДК ВМС НОАК 50 тыс. тонн. Изначально сообщалось, что оно не превосходит 40 тысяч тонн.

Корабль оснащается средствами ПВО. В репортаже китайского ТВ заявлено, что на нём размещается морская версия ЗРК HQ-10 (ранее сообщалось о модернизации комплекса HQ-9 "Красное знамя", созданного на основе С-300). На корабле используется китайская радиолокационная система "нового поколения".

После дооснащения и довооружения Type 075 начнёт швартовные испытания.