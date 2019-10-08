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08.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индия решила купить новые Су-30МКИ и модернизировать старые

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Индия будет модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ и хочет купить еще 12 самолетов, сообщил главком ВС страны Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа.

"В ближайшее время "Сухие" (истребители Су-30МКИ - прим. ТАСС) будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей", – передает ТАСС со ссылкой на Times of India слова главкома.

Проект модернизации истребителей Су-30 МКИ будет включать установку на них новейшей авионики, более мощной РЛС и современных систем РЭБ. Все 42 истребителя будут переоборудованы для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос".

Как сообщает издание со ссылкой на источники, Индия также завершает обсуждение с Россией вопроса о приобретении 12 истребителей Су-30МКИ и 21 истребителя МиГ-29 стоимостью порядка 2,3 млрд рупий каждый (около 32,4 млн долларов).

Напомним, в мае организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
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