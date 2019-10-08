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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

На Балтике военных хлебопеков подняли по тревоге

Разделы: Флот
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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области специалистам Балтийского флота пришлось выпекать хлеб в полевых условиях.

Хлебопеки в погонах получили приказ оперативно обеспечить своей продукцией находящиеся на учениях подразделения армейского корпуса БФ. На развертывание механизированного хлебозавода потребовалось 12 часов. А к исходу суток был выдан первый хлеб.

Более тысячи военнослужащих, выполняющих учебные задачи на полигонах, в полном объеме были обеспечены хлебобулочными изделиями, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Отработанный до мелочей процесс – от замеса до переноса готового горячего продукта в склад-палатку – занимает 4 часа. За качеством приготовления следят специалисты лаборатории, которые выборочно производят контрольные пробы. После вывода завода на полную мощность он способен выдавать до 6 тонн хлеба в сутки.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Проекты
БФ
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