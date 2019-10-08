В Египте проведены тренировки ПВО с использованием ЗРК "Тор-2МЭ"

В сети появились снимки, автор которых сообщает о том, что в вооружённых силах Египта были проведены массовые тренировки системы противовоздушной обороны. Среди прочей техники назначения ПВО был задействованный приобретённый у России зенитный ракетный комплекс "Тор-2МЭ" (именно так представлено местным ТВ).

Источник изображения: кадры египетского ТВ

Ранее сообщалось, что на вооружении армии Египта стоят комплексы 9К331 "Тор-М1". Аналогичные комплексы имеются, например, у частей противовоздушной обороны Ирана.

Комплексы "Тор-2МЭ" в одном из вариантов выполнены на гусеничном шасси. Ракетный модуль ЗРК представлен четвёркой зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М9331. Ракета этого комплекса способна перехватывать аэродинамические цели, скорость движения которых не превышает 700 м/с. При этом 9М9331 способна уничтожать и цели с высокой маневренностью при перегрузке мишени до 10 g. Сама ракета спроектирована таким образом, что может выдерживать уровень перегрузки в 30 g.

Египетские расчёты комплексов осуществили стрельбы по аэродинамическим мишеням.

Источник изображения: кадры египетского ТВ

Примечательно, в своё время Россия подписала контракт на поставку ЗРК "Тор-2МЭ" Ливии. Однако известные события со вторжением НАТО в эту страну и последующим разгулом международного терроризма перечеркнули саму возможность осуществления поставок.

В Египте при этом отмечают опасность, исходящую сегодня с территории Ливии, где средства авиации имеются как минимум у двух сторон многостороннего конфликта. Поэтому тренировки расчётов ПВО для Египта в последнее время становятся систематическими.