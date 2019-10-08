Новая система ночного видения армии США тестируется в условиях задымлённости

В Соединённых Штатах Америки проводятся испытания новой оптической системы VGB, используемой для нужд военнослужащих. Тестирование новой системы проводилось в полевых условиях с высоким уровнем задымлённости.

Источник изображения: Армия США/Тимоти Брокхофф

VGB представляет собой систему ночного видения и при этом обладает электронно-оптическими дополнениями, позволяющими военнослужащему видеть объекты, скрытые естественными или искусственными факторами. К таким факторам относится и упомянутое задымление, которое возникает в ходе боя после разрывов многочисленных боеприпасов или же искусственно создаётся противником с использованием, например, дымовых шашек.

Армейская оптико-электронная система (АОЭС), как сообщают, позволяет быстрее осуществлять захват целей с увеличением резкости в условиях плохой видимости.

АОЭС крепится к шлему бойца на жёстком варианте кронштейна. В условиях хорошей видимости окуляры системы поднимаются, давая возможность оценивать обстановку в обычном визуальном варианте.

Источник изображения: Армия США/Тимоти Брокхофф

Эксперты отмечают, что система VGB тестируется и в плане наблюдения за объектами, которые скрываются за аэрозольной завесой. Об итогах тестирования новой армейской оптики в США пока не сообщается.