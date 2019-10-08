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08.10.2019
Lenta.ru

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.

"Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше", — рассказал Пунчук, назвав такой ход логичным.

Отмечается, что после выборов президента в Аргентине переговоры могут возобновиться, и в вопросе о покупке истребителей может появиться конкретика.

Аргентина направила в Россию запрос о возможной закупке истребителей МиГ-29 в 2017 году. В ответ Россия передала коммерческое предложение.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, у ВВС Украины имеются 37 таких истребителей.

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Страны
Аргентина
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
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