Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. Об этом сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.

"Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше", — рассказал Пунчук, назвав такой ход логичным.

Отмечается, что после выборов президента в Аргентине переговоры могут возобновиться, и в вопросе о покупке истребителей может появиться конкретика.

Аргентина направила в Россию запрос о возможной закупке истребителей МиГ-29 в 2017 году. В ответ Россия передала коммерческое предложение.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, у ВВС Украины имеются 37 таких истребителей.