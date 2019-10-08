Войти
08.10.2019
ТАСС

Военнослужащие ВВО впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства

438
0
0
Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник изображения: МО РФ

В маневрах примут участие около 3 тыс. человек

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры на учениях, которые начались в Хабаровском крае. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Около 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ВВО отработают современные способы ведения боевых действий в оборонительном бою на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае. Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, а также применению приемов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов. Стоит отметить, что в ходе учения впервые будут отработаны приемы маскировки подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры", - сообщила пресс-служба ВВО.

В пресс-службе ВВО ТАСС уточнили, что на полигоне будут установлены знаки, обозначающие, например, населенный пункт, не указанный на карте, дачный участок или несуществующий объект. Под такие объекты будут замаскированы силы военнослужащих.

Во время практической фазы учений подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают ударные действия при контратаках с использованием разведывательной беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации ВВО. Огневое поражение подразделениям "противника" нанесут около 350 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, БМП-2, САУ "Гвоздика", ЗСУ "Шилка", минометы комплекса "Сани", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы. Также уничтожать "неприятеля" будут расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС -17 "Пламя". Для поддержки с воздуха запланировано применение ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" соединения армейской авиации округа, а разведку целей проведут расчеты комплекса беспилотной авиации "Орлан-10".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
БМП-2
Гвоздика
Град РСЗО
Ка-52
Орлан-10
РПГ-7
Т-72
Т-72Б
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.10.2019
На учениях под Хабаровском силы и средства маскируют под сельхозобъекты
08.10.2019
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
03.12.2018
Дальний и беззащитный восток
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 09:17
  • 2
В США уравняли С-400 и Patriot
  • 08.10 08:53
  • 1
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 08:30
  • 1
В США предложили способ "сдерживания" России в Черноморском регионе
  • 08.10 02:07
  • 2
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 08.10 01:32
  • 14
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 01:07
  • 1
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства
  • 08.10 01:04
  • 11
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 01:00
  • 8
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 08.10 00:08
  • 88
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 07.10 23:04
  • 37
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 22:50
  • 8
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД
  • 07.10 22:09
  • 9
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 07.10 20:13
  • 2
Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете
  • 07.10 18:48
  • 114
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 07.10 18:15
  • 1
Эксперт в США: Русские не просто так делают ставку на подлодки, отказываясь от авианосцев