Военнослужащие ВВО впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства

В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.

В маневрах примут участие около 3 тыс. человек

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые отработают маскировку под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры на учениях, которые начались в Хабаровском крае. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Около 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ВВО отработают современные способы ведения боевых действий в оборонительном бою на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае. Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, а также применению приемов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов. Стоит отметить, что в ходе учения впервые будут отработаны приемы маскировки подразделений под объекты сельского хозяйства и промышленной инфраструктуры", - сообщила пресс-служба ВВО.

В пресс-службе ВВО ТАСС уточнили, что на полигоне будут установлены знаки, обозначающие, например, населенный пункт, не указанный на карте, дачный участок или несуществующий объект. Под такие объекты будут замаскированы силы военнослужащих.

Во время практической фазы учений подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают ударные действия при контратаках с использованием разведывательной беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации ВВО. Огневое поражение подразделениям "противника" нанесут около 350 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, БМП-2, САУ "Гвоздика", ЗСУ "Шилка", минометы комплекса "Сани", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы. Также уничтожать "неприятеля" будут расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС -17 "Пламя". Для поддержки с воздуха запланировано применение ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" соединения армейской авиации округа, а разведку целей проведут расчеты комплекса беспилотной авиации "Орлан-10".