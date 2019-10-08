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08.10.2019
Военное обозрение

Фигура "Вертикальный Чарли", исполненная Су-30МКИ, вызвала восторженные отзывы в Индии

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В Индии проводится подготовка к празднованию Дня ВВС страны, который ознаменуется воздушным парадом 8 октября. Завтра индийским военно-воздушным силам исполнится 87 лет. Подготовка к параду проводится на авиационной базе Хиндон в Газиабаде (примерно в 20 км восточнее столицы страны).

Источник изображения: topwar.ru

Освещающие процесс подготовки лётчиков к параду индийские репортёры в восторженных тонах рассказывает о фигурах высшего пилотажа, которые были продемонстрированы на многоцелевом истребителе Су-30МКИ.

Источник изображения: topwar.ru

Телеканал ANI сообщает о том, что наибольшего внимания достойна фигура высшего пилотажа, которую в ВВС Индии называют "Вертикальный Чарли" (Vertical Charlie). Выйдя с малой высоты, Су-30МКИ перешёл в режим вертикального её набора. При этом истребитель начал вращение относительно своей центральной оси против часовой стрелки, одновременно салютуя с помощью отстреливаемой пиротехники. В итоге в небе над Газиабадом возникла светящаяся волна, которая вместе с действиями лётчиков, привела в восторг тех, кто следил за подготовкой к основному представлению.

Отмечено, что на параде "Вертикальным Чарли" лётчики на Су-30МКИ поприветствуют маршала авиации Ракеша Бхадаурию. В комментариях индийских СМИ отмечено, что такое исполнение показывает широкие возможности истребителя и высокий профессионализм индийских военных лётчиков.

Это очень красиво. Настоящий восторг, настоящая гордость за наши ВВС.

Лётчики и истребитель показывают высочайший класс.

На кадрах - подготовка к основному параду с кадрами фигуры высшего пилотажа от Су-30МКИ:

В параде в честь годовщины создания ВВС Индии будут участвовать самолёты, вертолёты, в том числе и в составе пилотажных групп. Две из них: Surya Kiran (она же "СКАТ") и SHD (Sarang Helicopter Display). В праздничном шоу будут задействованы парашютисты из известной в Индии команды Akash Ganga.

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Страны
Индия
Продукция
Akash
Су-30
Су-30МК
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