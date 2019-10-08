Фигура "Вертикальный Чарли", исполненная Су-30МКИ, вызвала восторженные отзывы в Индии
В Индии проводится подготовка к празднованию Дня ВВС страны, который ознаменуется воздушным парадом 8 октября. Завтра индийским военно-воздушным силам исполнится 87 лет. Подготовка к параду проводится на авиационной базе Хиндон в Газиабаде (примерно в 20 км восточнее столицы страны).
Источник изображения: topwar.ru
Освещающие процесс подготовки лётчиков к параду индийские репортёры в восторженных тонах рассказывает о фигурах высшего пилотажа, которые были продемонстрированы на многоцелевом истребителе Су-30МКИ.
Источник изображения: topwar.ru
Отмечено, что на параде "Вертикальным Чарли" лётчики на Су-30МКИ поприветствуют маршала авиации Ракеша Бхадаурию. В комментариях индийских СМИ отмечено, что такое исполнение показывает широкие возможности истребителя и высокий профессионализм индийских военных лётчиков.
Это очень красиво. Настоящий восторг, настоящая гордость за наши ВВС.
Лётчики и истребитель показывают высочайший класс.
На кадрах - подготовка к основному параду с кадрами фигуры высшего пилотажа от Су-30МКИ:
В параде в честь годовщины создания ВВС Индии будут участвовать самолёты, вертолёты, в том числе и в составе пилотажных групп. Две из них: Surya Kiran (она же "СКАТ") и SHD (Sarang Helicopter Display). В праздничном шоу будут задействованы парашютисты из известной в Индии команды Akash Ganga.
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