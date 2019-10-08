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08.10.2019
Российская газета

Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО

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Танки Т-90.
Танки Т-90.
Источник изображения: Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Количество российских танков превосходит совокупное число таких машин у стран-членов НАТО.

С этим утверждением выступило американское издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные сайта Global Firepower. По их информации, в арсенале России сегодня около 22 тысяч танков.

Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3,2 тысячи). У европейских государств, входящих в НАТО, этот показатель составляет немногим более 11 тысяч единиц. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, также продолжается закупка танков Т-72Б3М. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, НАТО теряет военное превосходство над Россией. Министры обороны стран Североатлантического альянса признали Москву конкурентом в военной сфере и тот факт, что преимущества НАТО перед РФ сошли на нет.

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Страны
Канада
Россия
США
Турция
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
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