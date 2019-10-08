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08.10.2019
Lenta.ru

В США сравнили число танков России и НАТО

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Источник изображения: Фото: Kongsberg

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяет, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3 200 единицы), тогда как всего у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч.

В We Are The Mighty полагают, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе.

В сентябре стало известно, что противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов, что могло бы минимизировать человеческие жертвы в случае наступления России на Прибалтику.

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Страны
Канада
Россия
США
Турция
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
NATO
БПЛА
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