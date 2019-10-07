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07.10.2019
Известия.ru

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после завершения монтажных работ

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Источник изображения: Фото: NASA

Американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган завершили многочасовой выход в открытый космос на Международной космической станции (МКС). В ходе монтажных работ были заменены аккумуляторы для ее солнечных панелей.

Выход в космос и ход работ транслировался в воскресенье, 6 октября, на YouTube-канале NASA.

6,5-часовой выход в космос начался в 14:39 мск. Астронавты заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепятся солнечные панели.

Вес аккумулятора — 194 кг, шесть батарей были доставлены на МКС 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8. Срок использования новых батарей — 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

Днем ранее в NASA сообщили, что в течение ближайших трех месяцев планируется осуществить в общей сложности 10 выходов в космос.

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США
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