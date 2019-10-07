Военные из России выполнят наблюдательные полеты над Швейцарией, Чехией и Словакией

Совместная миссия Германии и США в свою очередь выполнит полет над территорией России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военные в период с 7 по 10 октября выполнят наблюдательные полеты над Швейцарией, Чехией и Словакией, а совместная миссия Германии и США - над территорией РФ. Об этом в воскресенье сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию <...> района на территории Швейцарии. Она осуществляется для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или отсутствия таковой в пределах указанного района. Площадь района охватывает около 16 тыс. кв. км. В ходе инспекции российские специалисты посетят учебные полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - говорится в публикации.

В тот же период российская группа инспекторов планирует провести инспекцию района на территории Чехии. Его площадь также будет охватывать около 16 тыс. кв. км. Кроме того, РФ планирует выполнить наблюдательный полет с аэродрома открытого неба Слияч на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словакии. Максимальная дальность полета составит 1,17 тыс. км.

"С 7 по 11 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б с аэродрома Кубинка. В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сообщает издание.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Участниками договора являются более 30 государств. Договор предоставляет им право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в документе квотами наблюдательных миссий.

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.