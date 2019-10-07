В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"

Основой мирного существования крупных держав является ядерный паритет. В конце августа – начале сентября подводные силы стратегического ядерного сдерживания России и США провели испытания. Китайское издание Sohu попыталось оценить надежность ракет подводного базирования обеих держав.

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В возможной глобальной войне стратегическая атомная подводная лодка, снаряженная межконтинентальными баллистическими ракетами, является самым грозным оружием. Она наименее уязвима, скрыта от глаз противника и может подойти к противнику максимально близко, чтобы нанести удар.

Две страны, обладающих самым мощным флотом стратегических субмарин и самым крупным ядерным арсеналом для него – это США и Россия. Китайское издание Sohu попыталось сравнить две наиболее значимые межконтинентальные баллистические ракеты подводного флота двух стран. СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера "Огайо", с российской "Булавой", носителем которой являются ПЛ проекта "Борей".

Trident II способен поразить цель на 11000 км

Контрольные испытания четырех баллистических ракет Trident II прошли в начале сентября. Trident II D5 является американской трехступенчатой баллистической ракетой, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок и, по утверждениям производителя, способной поразить цель на расстоянии более 11 000 км.

Она обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Каждый из таких блоков несет термоядерный заряд мощностью либо 475, либо 100 килотонн. Первых ракета может нести 8 штук, 100-килотонных – 14. Ракеты высокоточные и могут обеспечивать поражение ракетных шахт противника.

В свою очередь, незадолго до американских стрельб, 24 августа, Россия провела запуск МБР Р-30 "Булава-30" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" (класс "Борей"). В ходе стрельб подводная лодка посредством двух ракет успешно поразил цель в 5500 километров. Максимальная дальность "Булавы" при этом - 9300 км. В то же время по другим источникам, реальные показатели могут отличаться и быть близки к показателям Trident II.

У России есть преимущество "в географии"

Sohu отмечает, что у России есть преимущество "в географии": "Булава", запущенная из Баренцева моря, может поразить крупные города на восточном побережье США через Северный полярный круг, от Баренцева моря до восточного побережья Соединенных Штатов 7000 км. В связи с тем, что российская армия за Полярным кругом имеет абсолютное превосходство в военной силе, стратегическая атомная подводная лодка класса "Борей" может быть ближе к США, сокращая расстояние до 5000 километров. На этом расстоянии "Булава" может быть загружена 8 ядерными боеголовками.

Тем не менее китайское СМИ все же отдает предпочтение американским средствам доставки.

Trident II имеет преимущество, поскольку данное МБР способно нести не менее 8 ядерных блоков массой 2,7 тонны, а ее дальность может гарантировать 11 000 километров, в то время как "Булава" оснащена 8 блоками и имеет предельную дальность 8000 километров.

- пишет Sohu подчеркивая, что испытания "Булавы" проводились 19 раз – и лишь 11 из них были успешны.

С 1987 года американские военные испытывали "Трайдент" 168 раз, и лишь несколько пусков закончились неудачами, что доказывает, что Trident II в десять раз надежнее, чем "Булава".

- подводит свой итог китайское СМИ.