Мосинские трехлинейки помогу ЦАР "встать на ноги"

Вторая партия стрелкового оружия доставлена из России в Центральноафриканскую республику.

Как сообщил телеканал "Россия", 14 транспортных самолетов привезли ящики с ручными пулеметами, автоматами Калашникова и винтовками Мосина образца 1944 года.

"Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей", - заявила представитель властей ЦАР.

В Африке работают и военные инструкторы из России. За полтора года они обучили более 3 тысяч бойцов силовых структур.

По словам первого секретаря посольства РФ в ЦАР Виктора Токмакова, страна из-за кризиса лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их воссоздании была "важнейшей и первейшей".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце сентября уведомил Совет безопасности ООН, что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе с начала 2018 года. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что в деле наведения порядка в ЦАР Россия плотно сотрудничает с Францией.