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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Мосинские трехлинейки помогу ЦАР "встать на ноги"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вторая партия стрелкового оружия доставлена из России в Центральноафриканскую республику.

Как сообщил телеканал "Россия", 14 транспортных самолетов привезли ящики с ручными пулеметами, автоматами Калашникова и винтовками Мосина образца 1944 года.

"Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей", - заявила представитель властей ЦАР.

В Африке работают и военные инструкторы из России. За полтора года они обучили более 3 тысяч бойцов силовых структур.

По словам первого секретаря посольства РФ в ЦАР Виктора Токмакова, страна из-за кризиса лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их воссоздании была "важнейшей и первейшей".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце сентября уведомил Совет безопасности ООН, что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе с начала 2018 года. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что в деле наведения порядка в ЦАР Россия плотно сотрудничает с Францией.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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