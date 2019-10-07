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07.10.2019
Российская газета

Полеты беспилотников-нарушителей смогут блокировать специальные устройства

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При малой стоимости и легкости управления дрон способен причинить серьезный ущерб.
При малой стоимости и легкости управления дрон способен причинить серьезный ущерб.
Источник изображения: Артем Коротаев/ ТАСС

До 27 октября, согласно недавно вступившему в силу правительственному постановлению, все владельцы беспилотников (кроме совсем легких игрушек весом менее 250 граммов) должны поставить своих "птичек" на учет.

Зарегистрировать дрон необходимо в Росавиации. Правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов вступили в силу с 27 сентября. С этого момента все те, кто уже обладает беспилотным летательным аппаратом указанной массы, должны представить в Росавиацию заявление. К нему необходимо приложить фотографию беспилотного воздушного судна, подробную информацию о беспилотнике - его изготовителе, тактико-технических характеристиках, а также сведения о владельце аппарата с указанием контактных данных. При этом ехать в госучреждение не потребуется - документы можно направить по почте, через сайт госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов.

Тем же, кто приобретет беспилотник или ввезет такой аппарат из-за рубежа после 27 октября, предоставят 10 рабочих дней, чтобы пройти ту же процедуру. Умельцам, самостоятельно собравшим беспилотник, также придется его зарегистрировать.

После проверки всех данных владельцу коптера выдадут присвоенный учетный номер, который будет необходимо нанести на элементы конструкции летательного аппарата.

Что же касается беспилотников весом более 30 кг, то для них предусмотрена отдельная процедура регистрации. В частности, владельцам таких аппаратов понадобится оформлять на свои массивные дроны право собственности. Тем же, кто выведет в небо после 27 октября незарегистрированный беспилотник, будет грозить штраф в 2 тысячи рублей, а юрлицу - 50-80 тысяч рублей. Если при этом будет нарушено воздушное пространство, допустим, аэродрома, физлицо накажут штрафом в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицо - 200-300 тысяч рублей.

Тяжелые беспилотники получат свои регистрационные номера

Вместе с тем законопроект, наделяющий силовиков полномочиями перехватывать управление беспилотниками и даже сбивать их, находится еще в Госдуме. Согласно документу, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий, а также над критически важными объектами и потенциально опасными производствами и над элементами транспортной инфраструктуры. Пресечь полет беспилотника силовики смогут, кроме того, при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Новыми полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Согласно тексту законопроекта, указанные ведомства получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также их повреждения или уничтожения".

Стоит напомнить, какую угрозу в современном мире несут беспилотники. При малой стоимости и легкости управления дрон способен причинить несоизмеримый ущерб. Это доказали террористы, разбомбившие недавно нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Боевики с помощью беспилотников ранее смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами правительственных войск Сирии. Российские базы в Сирии постоянно подвергаются нападениям "армий дронов", но все их, благодаря современным системам ПВО и РЭБ, удается отбить.

Но далеко не у всех есть такие ресурсы, как у военных. Спасительное решение для остальных - установка антидронов. В настоящее время такие устройства активно разрабатывают российские предприятия.

Например, в Пензе на предприятии "ЦеСИС НИКИРЕТ", специализирующемся на системах безопасности, недавно выпустили мобильный комплекс, анализирующий обстановку в воздухе в радиусе полутора километров. На этом расстоянии аппаратура способна определить, летит ли беспилотник или птица. А вот устройство, получившее название ZALA ZONT, подавляет сигналы любых спутниковых навигационных систем в радиусе двух километров. Это позволяет нарушить наведение и управление беспилотных летательных аппаратов, а значит, и предотвратить нападение беспилотников.


Иван Петров, Наталья Саванкова (Пенза)

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