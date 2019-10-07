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07.10.2019
Российская газета

Россия подарила ЦАР винтовки Мосина

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Источник изображения: Josiah Purtlebaugh/Wikimedia.org

14 транспортных самолетов доставили из России в Центральноафриканскую Республику партию стрелкового оружия. В ЦАР прилетели винтовки Мосина образца 1944 года, автоматы Калашникова и ручные пулеметы.

Нынешняя партия оружия - вторая, доставленная в Африку в рамках помощи, оказываемой ЦАР Россией с начала 2018 года. В стране также работают российские военные инструкторы, обучившие более трех тысяч сотрудников местных силовых структур.

- Из-за кризиса страна лишилась практически всех силовых органов, поэтому роль России в их возрождении была важнейшей и первейшей, - рассказал телеканалу "Россия" первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков.

В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров уведомил ООН что военная помощь оказывается ЦАР на безвозмездной основе. В ведомстве рассказали, что в этом вопросе Россия активно сотрудничает с Францией.

- Мы благодарны за помощь. Чтобы встать на ноги стране, находящейся в кризисе, необходима помощь многих друзей, - приводит телеканал слова представителя властей ЦАР.

Винтовка Мосина образца 1944 года - последняя модификация знаменитого оружия. Она укорочена на 41 сантиметр и превращена в карабин. Масса снизилась на 800 граммов, остальные характеристики остались без изменений.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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