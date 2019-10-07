На трассе ядерного согласия США и КНДР снова зажегся красный свет

Диалог Вашингтона и Пхеньяна в Стокгольме закончился ничем

В Стокгольме состоялись официальные рабочие переговоры Вашингтона и Пхеньяна по ядерному разоружению Северной Кореи. 5 октября на вилле Элвис Странд на острове Лидинье встретились представители американской делегации, возглавляемой специальным представителем США в КНДР Стефаном Биганом, и Северной Кореи, во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем.

Накануне была проведена предварительная встреча, информация по которой осталась засекреченной, но некоторые СМИ назвали ее "дружественной и продуктивной". Ранее американский журнал Time сообщил, что президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку и отменить на три года действие санкций, предусматривающих запрет экспорта в КНДР текстиля и угля, а Пхеньян должен демонтировать крупнейший ядерный объект в Йонбене и прекратить производство высокообогащенного урана.

Прямой разговор с КНДР, на который решился Дональд Трамп, президент России Владимир Путин назвал историческим шагом. На пленарном заседании клуба "Валдай" в Сочи он подчеркнул: "Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс".

Однако результаты переговоров в Швеции, которые длились более 8-ми часов, получили разную оценку в Пхеньяне и в Вашингтоне – Северная Корея их назвала "провалом", а Америка это отрицает. Несмотря на то, что госсекретарь США Майк Помпео, почти сразу же после встречи американской и корейской делегаций заявил, что говорить о прогрессе на переговорах с КНДР в Стокгольме еще рано, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус объявила о их продуктивности. По ее словам, "США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР". Она добавила, что был сделан акцент на необходимости более интенсивного взаимодействия и что стороны также договорились встретиться еще раз и продолжить обсуждение общих тем. Однако ни одного слова не было сказано о подтверждении приостановки действия санкций. По сообщениям южнокорейского новостного агентства Yonhap, глава северокорейской делегации прекратил переговоры из-за неспособности сторон прийти к компромиссу и покинула заседание, не дожидаясь их официального окончания. Американская сторона ничего не предложила в ходе встречи, что вызвало очередное разочарование, которое уже испытала Корея во время саммита в феврале текущего года.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре в июне 2018 года, где был подписан совместный документ, предполагающий проведение денуклеаризации севера Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Ранее Корея уничтожила ядерный полигон, расположенный в Пхунгери, менее чем в 200 км от границы с Россией. После саммита был произведен демонтаж основных объектов ракетного полигона Сохэ, игравшего важнейшую роль в северокорейской программе создания межконтинентальных баллистических ракет. Но Америка настаивала на дальнейшем разоружении КНДР и демонтаже ядерных установок в ключевом ядерном центре Йонбене, и второй раунд переговоров, состоявшийся в феврале 2019 года в Ханое, был прерван американским лидером. "24 часа кошмара", так назвали американские СМИ ту встречу. Требования Северной Кореи о полном снятии санкций и заявления США, что ослабление санкционных ограничений невозможно пока не завершится денуклеаризация, не привели к согласию сторон и никаких соглашений в ходе встречи подписано не было. Третий раз лидеры встретились 30 июня, Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. Визит был почти спонтанным, предложение поступило от Трампа в Twitter за день до того, как состоялось это символическое мероприятие на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме. Это событие было названо историческим, но после него и до тайной встречи 4 октября, предшествовавшей официальным переговорам, договорный процесс между странами возобновлен не был. Северная Корея все это время продолжала проведение ракетных испытаний и даже перед отъездом делегации на переговоры был произведен 2 октября запуск новейшей баллистической ракеты. Хотя эксперты считают,

что Пхеньян не нарушил договоренностей с Америкой, касающихся запрета на испытания тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, и Северная Корея проводит проверку снарядов среднего радиуса действия, которые не смогут долететь до территории США. Несмотря на новые запуски президент США заявил о своем намерении вести переговоры с Пхеньяном. Тем более, что своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который считал, что Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия, Дональд Трамп уволил. Эксперты высказывают мнение, что именно отставка Болтона ускорила начало нового этапа переговоров, которым, впрочем, это мало помогло. Глава северокорейской делегации заявил о прекращении дискуссий между странами до конца 2019 года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию - теперь Вашингтон несет ответственность за продолжение диалога. Гиль заявил: "Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров".

После визита в Швецию делегация КНДР посетит Москву. Российские эксперты уже высказали свою точку зрения по поводу результатов последних переговоров, прошедших в Стокгольме. Они считают, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове невыгодно для США, сообщают СМИ. Проблема объединения Севера и Юга для всей Кореи является главной задачей, и Северная и Южная ее части сделали значительные шаги навстречу друг другу, при этом Америка продолжает сохранять сложившееся на полуострове положение. Противоречия и отсутствие прогресса в переговорном процессе с США могут побудить КНДР прервать мораторий на ядерные испытания, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. При этом возобновление диалога между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном академик не отрицает.

Ирина Дронина